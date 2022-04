Alle tappen bei einem Gaslieferstopp im Dunkeln

Die Rufe nach einem sofortigen Importstopp für russisches Öl, Gas und Kohle werden in Europa mit jedem Tag lauter. Je länger der blutige Krieg in der Ukraine dauert, desto mehr suchen Politiker und ihre Berater nach Wegen, die Einfuhr so schnell wie möglich zu stoppen. Dabei ist unklar, ob ein Energieembargo überhaupt ein Kriegsende beschleunigen würde.

So verständlich die Forderung auch sein mag, hinzu kommt nun auch noch ein Streit zwischen Ökonomen, der zum Teil heftig auf Twitter geführt wird.

Es geht um die Frage, was ein Importstopp am Ende für die EU-Länder bedeuten würde. Einige Fachleute und Branchenvertreter fürchten, dass der Schaden für die heimischen Volkswirtschaften zu gross werden könnte.

Russland fordert Lieferung in Rubel

Die akute Gefahr, dass Russland seinerseits die Gaslieferungen in die EU aussetzt, ist diese Woche noch nicht gebannt worden. So telefonierten zwar am Mittwoch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der russische Präsident Wladimir Putin. Im Gespräch versicherte der Kremlherr, dass EU-Importeure wie in den Verträgen festgeschrieben vorerst weiterhin in Euro oder Dollar ihre Rechnung begleichen können. Doch dürfte die Frist dafür höchstens zehn Tage betragen – solange hat die Zentralbank Zeit, neue Rubel-Konten zu bewilligen.