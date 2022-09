ABB baut Produktionsanlage für Ladestationen in USA

(AWP) ABB (ABBN 26.97 -1.53%) expandiert in den USA: Der Technologiekonzern baut eine neue Produktionsanlage für Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Columbia, im Bundesstaat South Carolina. Dafür werden mehrere Millionen Dollar investiert.

100 Arbeitsplätze würden in dem neuen Werk geschaffen, teilte ABB am Mittwoch in einem Communiqué mit. Dort könnten jährlich bis zu 10’000 Ladestationen mit einer Leistung zwischen 20 und 180 Kilowatt produziert werden. Diese Ladestationen seien für öffentliche Ladeinfrastrukturen sowie für Schulbusse und Fahrzeugflotten geeignet.

An seinen bestehenden Standorten in den USA produziere ABB bereits Ladestationen für Nahverkehrsbusse mit einer Leistung von 150 bis 450 kW. Bis 2030 sollen in den Vereinigten Staaten die Hälfte aller dort verkauften Fahrzeuge elektrisch betrieben werden.