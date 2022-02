ABB E-Mobility erwartet hohes Wachstum

(AWP) ABB gibt anlässlich eines Kapitalmarkttages ein Update zur Division E-Mobility, welche bekanntlich noch im ersten Halbjahr 2022 an die Schweizer Börse gebracht werden soll. Wegen der hohen Investitionen in das erwartete Wachstum geht ABB für die Division für 2022 lediglich von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

Im laufenden Jahr wird ein Wachstum von 40 bis 45% angestrebt, wie ABB am Donnerstag mitteilt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die Division einen Umsatz von 323 Mio. $. Mittelfristig rechnet ABB mit einer über dem Markt liegenden jährlichen Umsatzsteigerung in Höhe von 25 bis 30%.

Die Investitionen in das Wachstum werden allerdings im laufenden Jahr die Profitabilität belasten. So geht ABB für 2022 lediglich von einer operativen Gewinnmarge (Ebitda) im Bereich des Break Even aus. Mittelfristig wird für diese Marge ein Wert im Bereich von 15 bis 20% angestrebt.

Der geplante Börsengang soll der Division die notwendigen Mittel für das erwartete hohe Wachstum in die Kassen spülen. Für die Finanzierung von Akquisitionen und auch die Investitionen in organisches Wachstum macht ABB einen Mittelbedarf von rund 750 Mio. $ aus.

Externen Schätzungen zufolge dürften zwischen 2021 und 2030 in wichtigen Märkten rund 130 Mio. neue Elektrofahrzeuge auf den Strassen unterwegs sein, so ABB weiter. Um die globalen Emissionsziele zu erreichen, seien deshalb zwischen 2021 und 2040 global gesehen Investitionen in Höhe von rund 590 Mrd. $ in die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge erforderlich.

