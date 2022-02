ABB erhält Auftrag von Eneti für 27 Mio. $

(AWP) Der Technologiekonzern ABB (ABBN 32.24 +0.50%) hat einen Auftrag vom monegassischen Offshore-Windpark-Spezialisten Eneti in der Höhe von rund 27 Mio. $ an Land gezogen. ABB werde für die Ausstattung der beiden neuen Schiffe von Eneti mit fortschrittlichen Energie-, Automatisierungs- und Steuerungssystemen verantwortlich sein, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die beiden 330 Mio. $ teuren Schiffe werden laut der Mitteilung zwischen 2024 oder 2025 von der südkoreanischen Werft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) an Eneti geliefert. Die ABB-Aufträge für die beiden Schiffe seien im dritten Quartal 2021 beziehungsweise im ersten Quartal 2022 verbucht worden, heisst es.