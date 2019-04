Artisan will ABB noch weiter aufspalten

(AWP/GAH/MG) Der Technologiekonzern ABB (ABBN 19.815 0.2%) hat einen neuen grossen Aktionär. Die US-Investmentgesellschaft Artisan Partners mit Sitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin hält gemäss einer Beteiligungsmeldung der Schweizer Börse SIX, die am Wochenende aufgeschaltet wurde, einen Anteil von 3,03% an ABB. Entstanden ist die Beteiligung am 8. April. Im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» fordert Artisan, ABB müsse sich noch weiter aufspalten.

Insgesamt hält Artisan gemäss der Mitteilung rund 65,7 Mio. ABB-Aktien, was gemäss dem Schlusskurs der ABB-Aktien vom Freitag einem Wert von gut 1,3 Mrd. Fr. entspricht. Positionen von über 3% an ABB haben sonst noch die Schwedischen Investoren Investor AB (10,7%) und Cevian Capital (5,3%) sowie der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock (3,4%). Diese Angaben entstammen dem Geschäftsbericht von ABB und beziehen sich auf das Stichdatum per 31. Dezember 2018.

Als Value-Investor gehandelt

Artisan begründet den Beteiligungsaufbau mit den signifikanten Kursverlusten der ABB-Titel im vierten Quartal 2018. «Als Value-Investoren kaufen wir mehr Aktien, wenn der Preis niedrig ist», sagte David Samra, Fondsmanager bei Artisan, auf Anfrage von «Finanz und Wirtschaft».

Die Kursverluste seien zudem mit einer bedeutenden Veränderung der strategischen Richtung von ABB einhergegangen. In der Vergangenheit habe CEO Ulrich Spiesshofer die Tugenden eines Konglomerats gelobt, erklärte Samra. Jetzt habe sich der Ton komplett geändert. Die Matrix-Organisationsstruktur werde aufgelöst und für die Divisionen würden separate rechtliche Einheiten geschaffen. Samra: «Ich erwarte, dass der Konzern in der Zukunft viel besser wirtschaftet als in der Vergangenheit.»

Der Schlüssel aber werde sein, über den im vergangenen Jahr angekündigten Verkauf der Division Stromnetze hinauszugehen: «Das Unternehmen sollte sich noch in mindestens zwei weitere Geschäftseinheiten aufspalten», meint Samra.

Weitere Beteiligungen in der Schweiz

Artisan ist seit mehr als zehn Jahren Grossaktionär beim Logistikkonzern Panalpina (PWTN 204.4 0%), wo er wie auch Cevian, die Übernahme durch die dänische DSV-Gruppe favorisiert hat. Im Zusammenhang mit dem Angebot wird die Gesellschaft ihre Aktien andienen.

Ausserdem hält Artisan seit vergangenem Jahr in der Schweiz Beteiligungen am Pharmazulieferer Lonza (LONN 298.2 0.34%) (3,02%) oder am Bankensoftware-Haus Temenos (TEMN 159.6 1.17%) (3,08%), wie aus den Angaben der SIX hervorgeht.