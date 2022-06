ABB erhält Auftrag aus Polen

(AWP) Der Technologiekonzern ABB (ABBN 29.57 +0.65%) hat einen weiteren Auftrag erhalten, diesmal aus Polen. ABB wird verschiedene Steuerungs- und Automatisierungssysteme für den Ausbau der Petrochemie-Anlage «Olefin III» im polnischen Plock liefern.

Auftraggeber ist der Betreiber PKN Orlen, wie ABB am Mittwoch mitteilt. Dieser stellt in der Anlage in Plock in erster Linie Ethylen und Propylen her und will mit den Lösungen von ABB die CO2-Emissionen je Tonne eines Produkts um 30% senken.

Insgesamt werden 3 Mrd. $ in die Erweiterung der Anlage investiert. Dadurch soll die Produktionskapazität um rund 60% und die Fläche des Werks um 100 Hektaren erweitert werden. Finanzielle Angaben zum Wert des Auftrags für ABB wollte das Unternehmen auf Anfrage von AWP keine machen.

Die komplette Historie zu ABB finden Sie hier. »