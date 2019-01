ABB und Swatch Group

Was ist denn nun angesagt: Bearmarket oder nicht? Der Dezember war der elfte Monat in Folge mit sinkenden Kursen. Vielen Investoren wurde da wohl klar, dass sich die Börse in etwas anderem als der oft zitierten gesunden Konsolidierung befindet. Faktisch hat sie eine zweistufige, bereits im Januar 2018 gestartete Korrektur durchlaufen. Nach dem Überschreiten der Schmerzschwelle ist das im Dezember eben offensichtlich geworden.

Die Kurse von ABB befinden sich nicht zufällig auf gleichem Niveau wie Ende Oktober. Wahrscheinlich hat bereits zu jener Zeit ein Transitionsprozess eingesetzt. Während dieses Prozesses wird der bisherige Trend stückweise aufgeweicht, am Ende sogar komplett zerschlagen. Es kommt zu grösseren Schwankungen, weil eben jene Beständigkeit, die durch den Trend bestand, allmählich schwindet. Meldungen über die neuesten Kursverluste, die neuen Tiefs oder gar durchbrochene Trendlinien erweisen dem Investor in dieser Phase deshalb oft einen Bärendienst.