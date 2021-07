ABB verkauft Dodge an RBC Bearings

(AWP) Der Technologiekonzern ABB (ABBN 33.69 +0.06%) kommt mit seinen Devestitionsplänen einen Schritt voran. Der schon vor längerer Zeit in Aussicht gestellte Verkauf der Sparte

Mechanical Power Transmission, besser bekannt unter dem Markennamen «Dodge», geht über die Bühne.

Die Sparte wird für 2,9 Mrd. $ in bar an die amerikanische RBC Bearings Inc. verkauft, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Damit erfüllt sich eine Ankündigung von CEO Björn Rosengren. Dieser hatte den Verkauf von Dodge vor wenigen Tagen noch für das dritte Quartal in Aussicht gestellt.

ABB erzielt mit diesem Verkauf einen nicht-operativen Buchgewinn vor Steuern in Höhe von rund 2,2 Mrd. $, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Darüber hinaus werden transaktionsbedingte zahlungswirksame Steuerzahlungen in Höhe von rund 400 Mio. $ erwartet. Die Transaktion soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein und untersteht dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen und Genehmigungen.

Umsatz von 600 Mio. $ fällt weg

Durch die Transaktion entsteht laut ABB «ein führender Hersteller von hochentwickelten, leistungskritischen Lagern und Motion-Control-Komponenten». Dodge sei seit über 140 Jahren führend in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Wälzlagern, geschlossenen Getrieben und Kraftübertragungskomponenten.

Dodge bedient Branchen wie die Bergbauindustrie, die Zement- und Zuschlagstoffindustrie, die Lagerwirtschaft sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und erzielte damit über die vergangenen zwölf Monate bis Mitte Jahr einen Umsatz von rund 600 Mio. $; dies mit weltweit rund 1500 Mitarbeitern. Über 90% des Umsatzes entfielen auf den amerikanischen Kontinent. Die operative Ebita-Marge belief sich auf rund 23%.

ABB will den Nettoerlös in Einklang mit den Prioritäten bei der Kapitalallokation verwenden. Die Prioritäten von ABB bei der Verwendung der freien Mittel umfassen – in der Reihenfolge der Prioritäten – die Finanzierung von organischem Wachstum, eine steigende nachhaltige Dividende und Akquisitionen.