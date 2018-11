ABB will Stromnetzsparte verkaufen

(AWP/EM) – Der Industriekonzern ABB (ABBN 20.46 3.54%) ist Berichten zufolge in Asien auf der Suche nach einem Käufer für die Stromnetz-Sparte, die gewisse Aktionärskreise seit längerem abspalten möchten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag mit Verweis auf Insidern berichtet, soll ABB mit Hitachi und Mitsubishi Electric aus Japan Gespräche über einen Verkauf der gesamten Sparte oder auch nur von Teilen führen.

Ein ABB-Sprecher wollte die Spekulationen gegenüber «Finanz und Wirtschaft» wie üblich nicht kommentieren. CEO Ulrich Spiesshofer war diese Woche aber in Asien unterwegs, mitunter an einem Branchenanlass und für die Eröffnung eines bedeutenden neuen ABB-Produktionsstandorts in Xiamen, im südöstlichen Teil Chinas.

Ein Insider berichtete gegenüber Reuters, Spiesshofer habe auf seiner China-Reise diese Woche auch mit der Führung von State Grid of China gesprochen. Bei ABB gehe die Hoffnung um, dass ein Abschluss einer Transaktion Ende kommender Woche verkündet werden könne, schreibt Reuters weiter.

Medienspekulationen, dass ABB den Verkauf der Stromnetze-Division verkaufen will, kamen zuletzt Mitte Oktober auf. Damals spekulierte die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass ABB von Credit Suisse und Dyal bezüglich eines Verkaufs oder eines Spin-off der Division beraten werde. Als Käufer wurden damals Infrastrukturfonds, Private-Equity-Unternehmen oder Konkurrenten aus Asien genannt. Auch der Teilverkauf der Division soll eine Option gewesen sein.

Spekulationen über die Zukunft der Stromnetzsparte kommen seit dem Sommer immer wieder hoch. Ulrich Spiesshofer hatte anlässlich der Zahlen zum zweiten Quartal am 19. Juli durchblicken lassen, dass die Zusammensetzung des ABB-Portfolios wieder zur Disposition stehen könnte. Diese Aussage steht vor dem Hintergrund, dass die Restrukturierung der Stromnetze-Division fortgeschritten ist und ein Verkauf zu einem höheren Preis als 2016 möglich wäre. 2016 kamen die ersten Forderungen nach einer Abspaltung der Division auf.

