Abhängig unabhängig

Am 15. September 1996 verkündete Umberto Bossi, Chef der Lega Nord, in Venedig die Unabhängigkeit der «Repubblica Federale Padana» von Italien. Zur Nationalhymne wurde das berühmte «Va, pensiero» aus Verdis «Nabucco» – der Gefangenenchor – bestimmt. Im Mai darauf lieferte ein Referendum das gewünschte Ergebnis nach, ein überwältigendes Ja für ein freies Padanien. Ausser ein paar Scherereien der Lega mit der Justiz hatte diese Opera buffa freilich keine Folgen.

Padanien hat real nie existiert und wird höchstwahrscheinlich auch nie bestehen. Das Paradoxe an der Unabhängigkeit ist just, dass sie abhängig ist von der diplomatischen Anerkennung durch die anderen. Ausser, ausgerechnet, der Lega dei Ticinesi anerkannte niemand den Phantomstaat Padanien. Der Eiertanz von Kataloniens Regierungschef Puigdemont belegt: «Unabhängigkeit» bleibt blosses Beschwören, lauter Theaterdonner, solange die anderen die ersehnte Souveränität nicht anerkennen.

Die anderen sind im Falle Kataloniens zunächst das von manchen ungeliebte Mutterland Spanien – ohne das Einwilligen Madrids in eine freundschaftliche Trennung (was für die Regierung nicht in Frage kommt) gibt es keine Republik Katalonien, schon gar keine wirtschaftlich gedeihende. Dann sind es die Staaten der EU, der ein unabhängiges Katalonien angehören möchte, wie auch der Eurozone. Die EU-Länder haben jedoch kein Recht und keinen Anlass, sich gegen den Partner Spanien zu stellen. Sollten die Separatisten in Barcelona tatsächlich auf eine Intervention der EU zu ihren Gunsten hoffen, wäre ihnen nicht zu helfen; Puigdemonts Appelle an die internationale Gemeinschaft wirken reichlich verzweifelt. Der Scottish National Party hat ihre Europhilie ja auch nichts genützt.

Ein Präzedenzfall Katalonien ist ohnehin in niemandes Interesse. Abgesehen davon, dass Frankreich «seinen» Katalanen oder Basken nichts durchgehen lässt, das auch nur entfernt an Autonomie oder gar Sezession erinnert, sei an die Eigenständigkeitsbestrebungen in Flandern erinnert, oder, gefährlicher, an diejenigen der bosnischen Serben.

Was Sezession im Extremfall heissen kann, sollte Europa gerade am traurigen Fall Jugoslawien schmerzhaft gelernt haben. Es war seinerzeit zwar nicht ohne jeden Grund, doch folgenschwer, dass der Westen den Austritt Sloweniens und Kroatiens anerkannte, später die Trennung Kosovos von Serbien.

Bis dato letztmals wurde Sezession in Europa auf der Krim vom russischen Machthaber Putin orchestriert. Dass dort wohl tatsächlich eine Mehrheit Russland statt der Ukraine zuneigte, legitimiert Moskaus unverfrorenes Vorgehen nicht. Die scheinsouveränen «Volksrepubliken» Donezk und Lugansk auf völkerrechtlich einwandfrei ukrainischem Territorium sind ebenfalls Schöpfungen des Kremls.

Rechtsstaatlich tadellos über Sezession befunden wurde in Schottland, mit einem Nein. Das spätere Ja zum «Brexit» war übrigens so etwas wie eine legale einseitige Unabhängigkeitserklärung; nur lernen die Briten jetzt mühsam, dass ihr künftiger Status vom Einverständnis der Ex-Partner abhängt.