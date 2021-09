«Das eröffnet eine neue Dimension bei Alzheimer»

Die kleine AC Immune aus Lausanne und Genentech, die zu Roche gehört, konnten am Dienstag einen Erfolg in der Entwicklung von Alzheimermedikamenten verkünden. Der Antikörper Semorinemab, der das Tau-Protein bindet, hat in einer Studie eine signifikante Verbesserung der kognitiven Leistung von Patienten bewirkt, die an dieser häufigsten Form von Demenz leiden. Ablagerungen von Tau, das in verschiedenen Formen auftritt, sollen wie das Protein Abeta eine wichtige Rolle bei ­Alzheimer spielen.

Verglichen mit der Placebogruppe wiesen die mit Semorinemab behandelten Studienteilnehmer eine Reduktion des geistigen Leistungszerfalls von 43% auf. «Genentech und wir hatten nicht mit einem so starken Effekt gerechnet», sagt Andrea Pfeifer, CEO von AC Immune, im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». «Das eröffnet eine neue Dimension in der Behandlung von Alzheimer», ist sie überzeugt.