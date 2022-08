Accelleron will Gewinn für Dividende nutzen

(AWP) Accelleron, die zur Abspaltung vorgesehene ABB-Tochtergesellschaft mit dem Turboladergeschäft, hat im ersten Semester eine positive Marktentwicklung verzeichnet. Das Unternehmen erwartet im Gesamtjahr weiteres Wachstum und will ab kommendem Jahr eine Dividende auszahlen.

Vorbehältlich unvorhergesehener Ereignisse soll im ersten Halbjahr 2023 eine Dividende in der Höhe von rund 75 Mio. $ ausbezahlt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch anlässlich eines Kapitalmarkttages in Baden mitteilte.

Mittelfristig soll eine Dividende von 50 bis 70% des ausgewiesenen Gewinns ausbezahlt werden. Diese Ausschüttungsquote soll bis zu 100% steigen, sollte der Nettoverschuldungsgrad unter 1,0x liegen.

Für das laufende Jahr stellt Accelleron ein organisches Umsatzwachstum von rund 6% in Aussicht sowie eine operative Ebita-Marge von rund 24%. Die Free Cashflow Conversion soll gleichzeitig einen Wert zwischen 60 und 70% erreichen. Den Betriebsgewinn im Gesamtjahr 2022 sieht das Unternehmen im Bereich von rund 150 Mio. $.

Wachstum soll organisch und über Zukäufe erfolgen

Strategisch gesehen will Accelleron den Marktanteil in den Kerngeschäften Schifffahrt und Energie ausbauen und sowohl organisch als auch über Ergänzungsakquisitionen in angrenzende Bereich expandieren. Um das Servicegeschäft weiter zu stärken, soll der Anteil an Lifetime-Services ausgebaut und dabei das digitale Portfolio genutzt werden.

Als mittelfristige Finanzziele nennt die «noch-ABB-Tochter» eine durchschnittliches jährliches Wachstum von 2 bis 4%, eine operative Ebita-Marge im Zielband von 23 bis 26%, eine Umwandlungsrate für den freien Cashflow zwischen 90 und 100% sowie einen Nettoverschuldungsgrad von 0,5 bis 1,5x.

ABB hatte den definitiven Entscheid zur Abspaltung der Tochter Accelleron über einen Börsengang an der SIX Swiss Exchange Mitte Juli gefällt und das IPO für Anfang Oktober angekündigt. In einer Woche müssen nun noch die ABB-Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung ihr Plazet geben, was indes lediglich noch als Formsache erscheint.

Accelleron bestätigte in der aktuellen Mitteilung, dass der erste Handelstag für den 3. Oktober 2022 vorgesehen ist.

2021 erzielte Accelleron einen Umsatz von rund 750 Mio. $. Von den weltweit mehr als 2’300 Mitarbeitenden waren rund 800 am Hauptsitz und globalen F&E-Zentrum in Baden tätig.

Dank Energiewende gut aufgestellt

Der Turbolader-Hersteller Accelleron, welcher demnächst von ABB abgespalten werden soll, sieht sich angesichts der sich beschleunigenden Energiewende gut aufgestellt. Beide Hauptzielmärkte, Energieproduzenten und Marine, müssen ihre Emissionen in den kommenden Jahren deutlich reduzieren.

Wie Accelleron-CEO Daniel Bischofberger anlässlich des ersten Capital Market Days des Unternehmens in Baden erklärte, stammt der grösste Teil des Gesamtumsatzes des demnächst an der Schweizer Börse kotierten Unternehmens mit 53% aus der Schifffahrtsindustrie. Hier wird etwa zwischen der Handelsschifffahrt mit den Tankern und Frachtschiffen sowie den Kreuzfahrtschiffen und Fähren unterschieden.

Laut Bischofberger hat die internationale Schifffahrtorganisation (International Maritime Organisation, IMO) das Ziel formuliert, dass der Sektor bis 2050 die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2008 halbiert.

Er machte dabei folgenden Vergleich: Wäre der Sektor Marine ein Land, wäre es weltweit der sechstgrösste Emittent von CO2, positioniert zwischen den Ländern Japan und Deutschland.

Bei den Energieproduzenten (Umsatzanteil 43%) gilt laut dem Accelleron-Chef bis Ende 2050 gar das Netto-Null-Ziel für die CO2-Emissionen. Turbolader seien dabei ein gutes Mittel für die Kunden, ihre Emissionen zu senken.

Turbolader bieten vielfältiges Einsparpotential

Einerseits steigerten Turbolader die Leistung eines Verbrennungsmotors um bis zu 300%, was den Einsatz kleinerer Motoren erlaube. Andererseits würden bei geringerem Treibstoffverbrauch die CO2-Emissionen um bis zu 10% und die Stickstoffoxid-Emissionen um bis zu 60% verringert.

Die Zukunft des Verbrennungsmotors sieht Bischofberger unter anderem in der Verwendung von alternativen Kraftstoffen wie Wasserstoff, Methanol oder Ammoniak. Da die neuen Brennstoffe aber bis zu doppelt so teuer sein werden, was wiederum eine hohe Effizienz erfordert, seien die Turbolader von Accelleron gefragt.

Das Unternehmen hat mit der Mitteilung zum Investorentag angekündigt, dass weiteres Wachstum sowohl organisch als auch über Ergänzungsakquisitionen angestrebt werde, unter anderem in angrenzende Bereiche. Bischofberger sieht Möglichkeiten etwa bei Turboladern für kleinere Motoren mit Leistungen im Bereich von bis zu 500 PS oder in servicekritischen Komponenten von Schiffsmotoren.

Interessanterweise erzielt Accelleron bereits heute rund drei Viertel des Umsatzes mit dem höherrangigen Servicegeschäft. Auch dieses soll mit steigen Investitionen in die globalen Standorte weiter ausgebaut werden.