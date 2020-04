Ach, Europa, soll der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe geseufzt haben, wenn er über unseren alten Kontinent sinnierte. Und der Erkenntnistheoretiker Hegel, der die Dialektik als eine Bewegung voller Übergänge und Vorläufigkeiten verstand, dachte gar, er hätte auf den Schlachtfeldern Europas den Weltgeist hoch zu Ross an ihm vorbeireiten sehen. Der Reiter war natürlich Napoleon, der im Kanonendonner von Jena Hegels «Phänomenologie» inspirierte. Friedrich Nietzsche, der bekanntlich mit einer Laterne auszog, um Gott zu suchen, und gleichzeitig seinen Tod verkündete – «Gott ist tot» –, klammerte sich an die Idee eines geeinten Europas, als Projekt für die Zukunft, «für die Europäer von übermorgen». Von Basel aus wetterte er schon vor 130 Jahren gegen den ruppigen Hornvieh-Nationalismus, «jetzt, wo alles auf grössere und gemeinsame Interessen hinweist». Nietzsche träumte von einem friedlichen, offenen, dialog­fähigen, von einem kooperativen und solidarischen Staatenbund.

Es war aber Alexis de Tocqueville, der nach seinem Besuch in der jungen Republik Amerika die Chancen der partizipativen Demokratie für ein geeintes Europa sah, jedoch vor einer möglichen «Tyrannei der Mehrheit» warnte. Früh zeichnete er die Vision der europäischen Demokratie, die aber von den nötigen «Checks and Balances» flankiert sein müsse. Schliesslich war er davon überzeugt, dass die Zukunft der Demokratie davon abhängt, ob es gelingt, zwischen Gleichheit und Freiheit eine Balance zu finden.

Idee mit uralten Ursprüngen

Im 16. Jahrhundert, zu Beginn der Moderne, verfolgte ein grosser spanisch-deutscher Kaiser, Karl der V., auch Carlos I., den Reichsgedanken der Universalmonarchie, um Europa zu einen. Seine hegemoniale Herrschaftsidee ging am Ende nicht auf, trug aber in sich die Vision eines geeinten Europas. Noch früher, um 800, hatte Karl der Grosse, der in unserem kollektiven Geschichts­bewusstsein als der Vater Europas (Pater Europae) erscheint, die Errichtung des christlichen Kaisertums von Nordspanien bis Sachsen versucht. Seit der mythologischen Entführung Europas auf dem Rücken des Zeus-Stiers ist unser Kontinent ein Faszinosum – Mythos, ­Matriarchat und Projektion zugleich. Allerdings: Es ging lange, bis diese Projektion der christlich-sokratischen Kultur nach zähem Ringen erste Konturen erhielt, und Stein um Stein mit dem Bau des gemeinsamen Hauses begonnen werden konnte.

Viel zu lange hatte Europa Krieg gegen sich selbst geführt, im permanenten Daseinskampf zwischen Kraftentfaltung und Selbstzerstörung, zwischen Ausweitung und Begrenzung. Erst nach 1945 konnte ein neues Kapitel aufgeschlagen werden, ein neues Narrativ des Friedens und der Selbstzivilisierung in den europäischen Alltag einziehen und damit historisch, politisch und ökonomisch eine beispiellose Erfolgsgeschichte der europäischen Integration ihren Anfang nehmen. Was lange bloss ein schöner Traum, eine Utopie gewesen war, nahm endlich Gestalt an in Form einer angehenden «Republik Europa», der heutigen Europäischen Union. Freilich, es brauchte zwei Weltkatastrophen und mutige Visionäre, bis ein neues Europa wie Phönix aus der Asche, aus den Trümmern des «totalen» Krieges entstehen konnte.

Ein solcher Visionär war zweifelsohne der in seiner Zeit äusserst populäre Spanier, Europäer und Weltbürger Salvador de Madariaga, der auf dem Parkett der internationalen Politik seit den frühen Dreissigerjahren zu den herausragenden Verfechtern eines geeinten Europas gehörte. Sein Name reihte sich ganz selbstverständlich in die Liste der grossen Figuren des europäischen Einigungsprozesses ein: Spaak, Monnet, de Gasperi oder Adenauer. Der Diplomat, Schriftsteller und Kulturphilosoph bemühte sich früh um eine Konzeption des modernen Liberalismus. So war er Mitgründer und erster Präsident der Liberalen Weltunion sowie Gründungsmitglied des Europakollegs in Brügge, einer Schmiede für europäische Lenker und der «letzten liberalen Bastion Europas», wie die «Times» unlängst festhielt. Madariaga war Abrüstungschef im Völkerbund gewesen, für kurze Zeit Justiz- und Bildungsminister der Spanischen Republik und ihr Botschafter in Washington und Paris. Mit dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges emigrierte er 1936 nach Oxford, wo er als Professor lehrte.

1972 liess sich Madariaga in Locarno nieder, von wo aus er für die «Neue Zürcher Zeitung» seines Freundes, des legendären Chefredaktors Willy Bretscher, aber auch für «Finanz und Wirtschaft» und andere europäische Zeitungen eindrückliche Leitartikel für und über die Freiheit, gegen den Kommunismus und für ein geeintes, liberales Europa schrieb. In seinem breiten belletristischen Werk, doch vor allem in seinen politischen Schriften (u. a. «Von der Angst zur Freiheit», «Hoffnung auf den Menschen», «Memoiren eines Föderalisten») und in ­Vorträgen forderte er einen lebendigen Liberalismus, der den Fortschritt anführen und das Versprechen von Chancengleichheit und sozialen Aufstieg einlösen müsse: «Europa muss liberal werden, oder es wird nichts.»

Oft wiederholte er seine Selbstdefinition eines engagierten Liberalen: «Ich bin ein Liberaler, weil ich glaube, dass die Freiheit an erster Stelle kommt. Ich bin ein Sozialist, weil ich glaube, dass die persönlichen Freiheiten Rücksicht auf das Allgemeinwohl nehmen müssen. Und ich bin ein liberaler Sozialist, weil ich glaube, dass die beiden Prinzipien vereinbar sind. Und schliesslich bin ich ein Konservativer, weil ich glaube, dass es ohne Ordnung weder Gerechtigkeit noch Freiheit geben kann.» Aber sein moralischer Imperativ wurzelte im Menschenbild der Selbstverantwortung und des Selbstbestimmungsrechts jedes Einzelnen. 1973 wurde Madariaga mit dem Karlspreis ausgezeichnet, für seinen unermüdlichen Einsatz für die Idee Europas und den Frieden.

Ohne Ordnung keine Freiheit

Kurz zuvor hatte er in der FuW gefragt: «Wohin entwickelt sich Europa?» Er, der dem föderalen Gedanken zugetan war, bewunderte das Schweizer System, und unter dem Eindruck des totalen Fehlschlags der Spanischen Republik, «die nicht gewusst hatte, wie man eine Republik macht», warnte er (ähnlich wie Tocqueville) vor der Degeneration der Institutionen und beschäftigte sich folgerichtig intensiv mit dem Verhältnis zwischen Staat und Individuum, Freiheit und Autorität und sah die Ordnung als stabiles, unerlässliches Gleichgewicht zwischen Freiheit und Autorität, denn ohne Ordnung keine Freiheit. Den gordischen Knoten löste er mit einem ehrlichen, liberalen Bekenntnis: «Im Zweifelsfalle stets die Freiheit.»

Zu Beginn dieses Jahrzehnts leben wir in einer multipolaren, eng vernetzten, fragilen und krisenhaften Welt. Zu den alten Zweifeln gesellen sich neue, bedrohliche Herausforderungen, wie die zurzeit grassierende Covid-19-Pandemie, die unsere Verletzlichkeit als Schicksalsgemeinschaft schonungslos offenlegt. Die Demokratien befinden sich auf dem Rückzug, bedrängt von auto­kratischen Führern, selbstgerechten Eliten, Notstandsregelungen und verunsicherten Stimmbürgern. Nationale Egoismen haben Hochkonjunktur, und die hart ­erkämpfte Freiheit wird – hoffentlich nur vorübergehend – mit Schlagbäumen parzelliert.

Gerade die jetzige Bewährungsprobe zeigt jedoch, dass Europa in unserer globalisierten Welt nur geeint eine Chance hat. Europa braucht Visionäre wie Salvador de Madariaga, die zwar aus einer anderen Zeit stammen, uns aber in einer Welt voller Widersprüche Orientierung geben können. Seine Worte haben auch heute volle ­Gültigkeit: «Lasst uns ein Europa schaffen, das sowohl sokratisch wie christlich ist, gleichzeitig voll Zweifel und Glauben, voll Freiheit und Ordnung, voll Vielfalt und Einheit – ein Europa, in dem der Staat vor allem unter der beständigen Wachsamkeit der öffentlichen Meinung gezwungen ist, das Individuum zu achten.»