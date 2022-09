Achiko-CEO gibt sein Amt ab

(AWP) Achiko-CEO Steven Goh gibt das Steuerruder ab. Er werde sein Amt noch in diesem Jahr niederzulegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit.

Achiko (ACHI 0.0880 -1.12%) sei deshalb auf der Suche nach einem Nachfolger in der Schweiz. Goh werde auch in Zukunft als Führungskraft im Unternehmen tätig bleiben und die Vermarktungsbemühungen insbesondere in Asien beaufsichtigen.

Das Unternehmen hat zudem eine Finanzierungsrunde über 1,3 Mio. Fr. in Form von Wandelanleihen abgeschlossen. Diese wurde von den Schweizer Hauptaktionären Buranto AG und SSUG Pipe Fund zusammen mit weiteren neuen Investoren durchgeführt.

Die Hälfte der Anleihen sind zwischen 6 und 12 Monaten nach der Ausgabe zu 0,059 Fr. ausübbar, wie Achiko weiter mitteilte. Der Restbetrag sei nach Wahl des Unternehmens zu denselben Bedingungen oder 12 Monate nach der Ausgabe rückzahlbar.

Die Aktien von Achiko werden seit dem 1. September wieder an der Schweizer Börse gehandelt. Zuvor war der Handel ausgesetzt worden, da die veröffentlichte Jahresrechnung zuerst nicht den Artikeln 49 und 51 des Kotierungsreglements der Schweizer Börse SIX entsprochen hatte.