Achiko erhält Zulassung für Coronaschnelltest

(AWP) Das Gesundheitstechnologie-Unternehmen Achiko (ACHI 0.18 +1.69%) hat für seinen optimierten Covid-19-Schnelltest Aptamex die vollständige Zulassung in Indonesien erhalten. Wie Achiko am Mittwoch mitteilte, handelt es sich dabei um die zweite Generation des Schnelltests und er erhielt zusammen mit dem digitalen Passporting-Service Teman Sehat grünes Licht.

Im August hatte Achikos Produktionspartner PT Indofarma TBK bereits die Produktzulassung für das Achikos Aptamex-Testkit der ersten Generation in Indonesien erhalten. Für die zweite Generation sei das Testkit durch eine einfachere Liefer- und Produktionskette in Taiwan und Indonesien weiter optimiert worden. Dies erlaubt Achiko laut Mitteilung eine rentable Produktion für nur 2,50 $ pro Test oder weniger. Das Produktionsvolumen könne wiederum, in Abhängigkeit der Auftragskapazität bei Kunststoffen, auf mehrere zehn Millionen Testkits pro Monat skaliert werden.

Gleichzeitig mache man Fortschritte bei der CE-Kennzeichnung und erwarte eine Konformitätserklärung für das erste Quartal 2022. Durch die CE-Kennzeichnung erklärt ein Hersteller in der Europäischen Union, dass ein bestimmtes Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind und dies entsprechend nachgewiesen wurde.