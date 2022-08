Neuer Termin für überarbeiteten Achiko-Geschäftsbericht

(AWP) Die indonesische Gesundheitstechfirma Achiko (ACHI 0.0424 -27.89%) will den geprüften und angepassten Jahresbericht 2021 bis spätestens Ende August publizieren. Das entsprechende Gesuch für die Gewährung einer Fristverlängerung um einen Monat sei von der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation genehmigt worden, teilte Achiko am Dienstag mit.

Achiko hatte die Jahresrechnung 2021 eigentlich bereits am 26. Juni veröffentlicht, doch gemäss Börsenaufsicht war die Rechnung nicht ordnungsgemäss erstellt worden. Der Handel mit Achiko-Aktien an der SIX wurde entsprechend ab dem 28. Juni ausgesetzt.

Konkret geht es um einen Verstoss gegen die Artikel 49 und 51 des Kotierungsreglements, wonach die Emittentin einen Jahresfinanzbericht bestehend aus der geprüften Jahresrechnung gemäss dem anwendbaren Rechnungslegungsstandard sowie dem entsprechenden Revisionsbericht zu veröffentlichen hat. Laut früheren Angaben hatte der Revisionsbericht einen negativen Bestätigungsvermerk enthalten.

Nun arbeite Achiko mit den bestehenden Hauptaktionären daran, bis Ende August die überarbeitete Rechnung zu liefern, heisst es weiter. Da die Frist zur Einreichung bereits mehrere Male verlängert worden sei, handle es sich nun um eine letztmalige Verlängerung, welche die SIX gewährt habe. Ausserdem bleibe die Aussetzung der Achiko-Aktie vom Handel an der Schweizer Börse bestehen, bis der Geschäftsbericht vorliege.