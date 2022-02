Achtung, Blase!

In den USA läuft der Immobilienmarkt gerade so richtig heiss. Er kocht dabei heftiger als am Vorabend des Platzens der grossen Immobilienblase 2008. Die Finger zeigen auf die US-Notenbank Fed. Mit seiner ultralockeren Geldpolitik, die Wirtschaft und Märkte in der Pandemie stützen sollte, hat das Fed nicht nur zu einer Inflation auf Vierzigjahreshoch beigetragen und die Aktienbörsen in nie gekannte Sphären getrieben. Es hat auch historisch niedrige Hypothekarzinsen herbeigeführt, indem es in Massen hypothekarbesicherte Wertpapiere (MBS) aufgekauft hat.

Vor über zehn Jahren lösten undurchsichtig verbriefte MBS, verteilt in alle Welt, die grosse globale Finanzkrise aus, nachdem die damalige Immobilienblase geplatzt war. Danach wurde die Regulierung dieser Anlagen zwar entschieden verbessert, doch MBS existieren nach wie vor, sind teils hochkomplex, und wieder weiss keiner, wie sie tatsächlich reagieren, sollten die US-Hyponehmer wegen steigender Zinsen ihre Raten nicht mehr bezahlen können und die darunterliegenden Eigenheime abrupt an Wert verlieren.

Aber vielleicht wissen wir es schon bald. Das Fed strafft die Geldpolitik, die Hypozinsen sind bereits merklich gestiegen. Sollte die derzeitige Immobilienblase platzen, könnten zumindest in den USA Billionen von Dollar vernichten werden. Das könnte dann auch der Blase am Aktienmarkt, vor der einige Experten ebenfalls warnen, den Garaus machen. Das Fed wird dann zwar wohl wieder in die Bresche springen, doch dem Anleger sei geraten, eine Strategie für den Ernstfall bereit zu haben.