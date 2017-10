Actelion werden am 7. November dekotiert

(AWP) Die SIX Swiss Exchange hat das Datum der schon länger erwarteten Dekotierung der Actelion-Aktien festgelegt. Die Aktie wird demnach per 7. November 2017 dekotiert, der letzte Handelstag ist der 6. November, wie die Börsenbetreiberin am Montag mitteilt.Der US-Konzern Johnson&Johnson (J&J) hat die Übernahme von Actelionim vergangenen Juni abgeschlossen. Actelion beantragte darauf die Dekotierung der Aktie, was bereits im Juli von des SIX genehmigt wurde. Die noch im Umlauf befindlichen Aktien von Actelion wurden mittlerweile vom Kantonsgericht Basel-Landschaft für kraftlos erklärt. Inhaber solcher Aktien erhalten 280 $ je Aktie als Abfindung, das entspricht dem von J&J gebotenen Wert. Insgesamt war die Transaktion rund 30 Mrd. $ schwer.