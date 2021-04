ADC Therapeutics erhält US-Zulassung für Lonca

(AWP) Das Westschweizer Biotechnologie-Unternehmen ADC Therapeutics (ADCT 23.25 -4.71%) hat in den USA von der Gesundheitsbehörde FDA für den Krebskandidaten Loncastuximab Tesirin (Lonca) mit dem Namen Zynlonta eine Zulassung erhalten. Zugelassen wird das Medikament laut Mitteilung vom Freitagabend für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffus grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL).

Damit decke ADC eine grossen, bislang noch ungedeckten Bedarf an Behandlungsmöglichkeiten für DLBCL-Patienten, einschliesslich für jene, welche eine Vorbehandlung durchlaufen haben und an einer schwer zu behandelnden Erkrankung litten, schreibt ADC weiter. Mit einem Entscheid zum beschleunigten Zulassungsbegehren hatte das seit knapp einem Jahr in den USA an der Börse kotierte Unternehmen mit Sitz in Lausanne bis am 21. Mai gerechnet.

Der Zulassung der FDA basiere auf Daten aus der Studie LOTIS 2. Im Juni 2020 hatte ADC Daten daraus am virtuellen Kongress der Europäischen Gesellschaft für Hämatologie präsentiert. DLBCL ist den Angaben zufolge die häufigste Form des Non-Hodgkin-Lymphoms in den USA und eine rasch fortschreitende, aggressive Krebserkrankung. Mehr als 40% von Erstlinientherapien würden versagen.

ADC verspricht den DLBCL-Patienten, Zynlonta «in Kürze» auf den Markt zu bringen. Ein ins Leben gerufenes Programm unterstütze dazu berechtigte Patienten, welchen Zynlonta verschrieben wurde, finanziell.