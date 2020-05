ADC Therapeutics geht in den USA an die Börse

(AWP) Das Biotechunternehmen dreht seinem Heimatmarkt den Rücken zu und strebt einen Börsengang in den USA an. Wie die Gesellschaft am Montag mitteilte, bietet es für den IPO 7,3 Mio. Stammaktien zu einem Preis zwischen 16 und 18 $ an.

Darüber hinaus hat ADC Therapeutics den Angaben zufolge den Konsortialführern eine Option auf den Erwerb von etwas mehr als 1,1 zusätzlichen Stammaktien eingeräumt. Die Stammaktien wurden für die Notierung an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol «ADCT» genehmigt. Das Angebot werde aber nur mittels eines Prospektes erfolgen.

Eine Registrierungserklärung habe man zwar bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht, sie ist aber noch nicht in Kraft getreten.