ADC-Therapeutics-Medikament zeigt gute Ansprechraten

(AWP) Das Biotechnologie-Unternehmen ADC Therapeutics (ADCT 7.00 -3.05%) hat am Kongress der Europäischen Hämatologie-Gesellschaft (EHA) gute Zwischenergebnisse zu seinem Produktkandidaten Cami (Camidanlumab-Tesirin) rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom präsentiert.

Die laufende Phase-2-Studie zeige unter bestimmten Voraussetzungen eine Gesamtansprechrate von Cami von 70,1%, teilte das Unternehmen am Freitag mit. In einem Drittel der Behandlungen sei ausserdem eine Komplettremission erreicht worden, es konnten also keine Tumorzellen mehr nachgewiesen werden.

Das Sicherheitsprofil von Cami entspreche im Wesentlichen den zuvor veröffentlichten Zwischenergebnissen. Die Ergebnisse werden laut der Mitteilung am (heutigen) Freitag im Rahmen einer mündlichen Sitzung auf dem EHA-Kongress 2022 vorgestellt.