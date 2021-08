ADC Therapeutics rutscht tiefer in die roten Zahlen

(AWP) Das Westschweizer Biotechnologie-Unternehmen ADC Therapeutics (ADCT 21.63 +4.42%) hat im zweiten Quartal mehr Ausgaben getätigt. Unter dem Strich fuhr das Unternehmen einen höheren Verlust ein als in der Vorjahresperiode.

Per Ende Juni verfügte ADC über liquide Mittel in Höhe von 371,9 Mio. $. Per Ende 2020 lag dieser Wert noch bei 439,2 Mio., wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (R&D) beliefen sich im zweiten Quartal auf 39,5 Mio. $, verglichen mit 26 Mio. im Vorjahreszeitraum. Noch deutlicher legten die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing zu, die um mehr als 11 Mio. auf 15,2 Mio. anstiegen.

Unter dem Strich ergab sich ein bereinigter Nettoverlust von 53,7 Mio. nach 32,1 Mio. $ im zweiten Quartal 2020. Der Anstieg des bereinigten Nettoverlustes sei in erster Linie auf den Ausbau der Organisation, Investitionen in das wachsende klinische Portfolio und auf die Vorbereitung der Markteinführung des Wirkstoffkandidaten Zynlonta zurückzuführen, hiess es dazu.