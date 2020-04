ADC Therapeutics stellt erneut Antrag für Börsengang

(AWP) ADC Therapeutics unternimmt einen zweiten Anlauf für einen Börsengang in den USA. Das Westschweizer Pharmaunternehmen hat bei der amerikanischen Börsenaufsicht (US Securities and Exchange Commission) erneut einen Registrierungs-Antrag für einen Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE) eingereicht.

Die Anzahl der Aktien, die bei dem geplanten IPO an die Börse gebracht werden sollen, stehe noch nicht fest, schreibt das Unternehmen am Freitagabend. Der Registrierungs-Antrag sei eingereicht worden, aber noch nicht in Kraft.

Als gemeinsame Konsortialführer bei dem IPO fungieren den Angaben zufolge die Banken Morgan Stanley (MS 39.31 3.53%), BofA Merrill Lynch und Cowen. Das öffentliche Angebot werde per Emissionsprospekt vorgelegt, der derzeit aber noch nicht verfügbar sei, heisst es weiter.

Bereits im September 2019 hatte ADC einen entsprechenden Antrag bei der SEC eingereicht, diesen dann aber im Oktober wieder zurückgezogen. Als Grund wurde das «nachteilige Marktumfeld» genannt.