Addex dämmt Verlust im Q1 ein

Das erste Quartal hat Addex planmässig hinter sich gebracht. Sie rechnet offenbar nicht mit zusätzlichen Verzögerungen gleich dreier Studien. Sie sollten wie zuletzt angekündigt spätestens Mitte Jahr starten. Dann werden auch die Ausgaben für Entwicklung wieder zunehmen. Addex erwartet vor Ende dieses Jahres schon ein Resultat für ihren Wirkstoff Dipraglurant, den sie an Menschen mit unkontrollierten Augenzuckungen testet. Die Daten für denselben Wirkstoff, der gegen unkontrollierte Bewegungen bei Parkinson-Patienten eingesetzt wird, sollten erst Ende nächsten Jahres kommen. Nachrichten zu einem potenziellen Epilepsiemedikament, das an Johnson & Johnson auslizenziert ist, könnten im dritten Quartal 2022 publiziert werden. Anleger brauchen also Geduld, die Aktien sind wie alle Biotech-Titel riskant.