Addex liefert Update zu Produktpipeline

(AWP) Das Biotechunternehmen Addex (ADXN 1.09 +5.34%) liefert zum Jahresende einen Überblick über den aktuellen Stand seiner Forschungsprojekte. So habe man weitere Fortschritte in der gesamten klinischen Pipeline gemacht und verfüge nun über drei aktive Programme, die bereits im ersten Quartal 2022 erste Daten liefern sollen, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Zu den wichtigen Projekten gehört etwa die Dipraglurant-Studie 301 zur Behandlung der Levodopa-induzierten Dyskinesie (PD-LID) bei der Parkinsonschen Krankheit. Hier habe man im Juni 2021 eine zulassungsrelevante Phase-IIB/III-Studie begonnen und komme damit gut voran. Ende des vierten Quartals 2022 dürfte man dazu erste Daten vorlegen können.

In der Dipraglurant-Studie 203 werde der Kandidat zur Behandlung von Patienten mit Lidkrampf (Blepharospasmus) eingesetzt. Auch hier schreite die Aufnahme von Patienten wie geplant voran. Erste Daten sind gegen Ende des ersten Quartals 2022 zu erwarten.

Derweil wird ADX71149 vom Partner Janssen Pharmaceuticals in einer klinischen Studie der Phase IIa bei Epilepsiepatienten getestet. Die Daten aus dieser Studie werden für das dritte Quartal 2022 erwartet.

Wichtig sei auch die Verlängerung der strategischen Zusammenarbeit mit Indivior, auf die man sich im Laufe des Jahres 2021 geeinigt habe. Sie habe Addex zusätzliche Mittel in Höhe von 4 Mio. $ gesichert.