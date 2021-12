Addex sammelt Eigenkapital

(AWP) Das Biotechunternehmen Addex (ADXN 1.04 -5.05%) hat in seinem amerikanischen sogenannten American Depositary Shares (ADS) Programm 10 Mio. $ gesammelt. Mit dem institutionellen Investor Armistice Capital sei eine Vereinbarung unterzeichnet worden, dass dieser knapp 3,8 Mio. Aktien in Form von 635’000 ADS kauft, teilte Addex am Freitag mit.

Der Bruttokaufpreis pro ADS beträgt 6,50 $ und repräsentiert 6 Aktien. Der Preis entspricht damit laut Mitteilung 1,00 Fr. pro Aktie. Vor Abzug der Gebühren für den Platzierungsagenten und anderer Angebotskosten werde sich der Bruttoerlös damit auf 10 Mio. $ belaufen, heisst es. Addex will das Geld verwenden, um seine klinische und präklinische Pipeline voranzutreiben.

Weiter hat Addex Armistice Capital unregistrierte Optionsscheine zum Kauf von bis zu 9,2 Mio. Aktien (in Form von 1,5 Mio. ADS) und unregistrierte vorfinanzierte Optionsscheine zum Kauf von bis zu 5,48 Aktien (in Form von 913’000 ADS) in einer Privatplatzierung angeboten.