Addex geht gegen den Trend

(AWP) Addex Therapeutics (ADXN 1.66 -2.35%) hat bei der US-Börsenaufsicht SEC den Antrag auf eine US-Kotierung öffentlich eingereicht. Das Westschweizer Biotech-Unternehmen strebt eine Kotierung von sogenannten American Depositary Shares (ADS) an der Nasdaq an, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Registrierungserklärung werde durch die SEC geprüft, zudem müsse die Nasdaq der Kotierung zustimmen.

Die Aktien bleiben aber an der SIX Swiss Exchange kotiert. Ziel der Zweitkotierung sei es, einen grösseren Investorenkreis anzusprechen, so die Mitteilung.