Adecco erfüllt die Erwartungen

(AWP) Adecco (ADEN 58.34 -1.45%) hat auch im dritten Quartal unter der wirtschaftlichen Abschwächung gelitten. Der Umsatz in der Berichtswährung Euro nahm um knapp 2% auf 5,90 Mrd. € ab. Bereinigt um Wechselkurseffekte und um die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage resultierte ein Umsatzschwund von 4%, wie der Personaldienstleister am Dienstag mitteilte.

Adecco Q3 Umsatz 5901 5996 5898 - bereinigte, org. Veränderung in % +6 +2 -4 Bruttogewinn 1091 1124 1146 - in % des Umsatzes 18,5 18,7 19,4 Ebita bereinigt 320 302 288 - in % des Umsatzes 5,4 5,0 4,9 Gewinn der Aktionäre 123 270 179 Freier Cashflow 161 130 137 Bilanzsumme per 30.9. 9830 10229 10283 Eigenkapital 3418 3786 3727 Nettoschulden 1072 1239 1244 - Nettoschulden/Ebitda 0,8 1,1 1,1

Das (bereinigte) Geschäftsvolumen nimmt seit mehreren Quartalen ab. Im Vorquartal war es um rund 3%, im ersten Quartal 2019 um 2% und im Schlussquartal 2018 um 1 Prozent geschrumpft.

Rückläufig war die Wachstumsrate im Berichtsquartal etwa im wichtigen Markt Frankreich (-6%) sowie in weiteren europäischen Märkten – insbesondere in «Deutschland, Österreich, Schweiz» (-14%). Besser lief es in Japan (+9%). Konzernchef Alain Dehaze sprach in der Mitteilung gleichwohl von einer Stabilisierung vieler europäischer Märkte. Hingegen habe sich das Geschäft in Nordamerika abgekühlt.

Höherer Bruttogewinn

Bei den Gewinnzahlen war die Entwicklung uneinheitlich. Der Bruttogewinn nahm trotz des Umsatzrückgangs um 2% auf 1,15 Mrd. zu. Der operative Gewinn (Ebita, bereinigt) ging hingegen um 4% auf 288 Mio. und der Reingewinn sogar um 34% auf 179 Mio. zurück. Negativ auf die Gewinnzahlen wirkten sich unter anderem die Investitionen ins Wachstumsprogramm aus. Im Vorjahr hatte sich zudem ein Firmenverkauf unter dem Strich positiv ausgewirkt.

Adecco verkauft US-Tochter Soliant Health Der Personaldienstleister Adecco trennt sich in den USA von seiner Tochter Soliant Health. Der Verkauf der Personalvermittlerin im Gesundheitswesen spült Adecco 612 Mio. $ in die Kasse. Käufer ist die US-Beteiligungsgesellschaft Olympus Partners.



Adecco begründete den Schritt in einer Mitteilung vom Dienstag mit seiner Strategie. Der Personalvermittler will sich neben digitalen Lösungen auf Marken konzentrieren, die sich global ausbauen lassen. Beim Gesundheitswesen seien dabei die Aussichten ausserhalb des US-Markts, wo die Dynamik im Gesundheitssektor einzigartig sei, begrenzt.



Soliant sei aber ein starkes Geschäft. In dem per Ende Juni 2019 endenden Geschäftsjahr habe Soliant 344 Mio. $ umgesetzt und einen Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda von 54 Mio. $ erwirtschaftet. Adecco geht davon aus, den Verkauf mit einem Gewinn abschliessen zu können. Der Deal soll bis im ersten Quartal 2020 über die Bühne gehen.

Mit diesen Resultaten hat Adecco die Erwartungen der Analysten abgesehen vom Umsatz ziemlich genau erfüllt. Diese hatten im Schnitt (AWP-Konsens) mit einem Umsatz von 5,92 Mrd., einem organischen Wachstum von -3,8% , einem Bruttogewinn von 1,13 Mrd., einem Ebita von 290 Mio. und einem Reingewinn von 176 Mio. gerechnet.

Keine rasche Besserung

Im Ausblick gibt sich Adecco wie üblich relativ wenig konkret. Die kombinierten Umsätze im September und Oktober seien ebenfalls um 4 Prozent zurückgegangen (bereinigt), hiess es. Somit zeichnet sich keine rasche Besserung ab.

Das Management bestätigte zudem die Ziele zur Effizienzsteigerung: So soll das Wachstums- und Sparprogramm «GrowTogether» ab 2020 weiterhin Einsparungen von 250 Mio. € bringen. Man sei auf Kurs, hiess es. Im laufenden Jahr sollen Einsparungen von 70 Millionen Euro erzielt werden.

