Adecco verkauft Restanteil an Beeline

(AWP) Der Personalvermittler Adecco (ADEN 60.24 1.21%) kündigt den Verkauf seiner verbleibenden Beeline-Anteile an. Man komme mit dem Private Equity-Unternehmen GTCR überein, die einst gemeinsam zusammengelegten beiden Anbieter von Systemen für Beschaffungsmanagement Beeline/IQNavigator (Beeline) an New Mountain Capital zu verkaufen, wie Adecco am Donnerstag mitteilt.

Die beabsichtigte Transaktion bringe der Adecco-Gruppe 110 Mio. € ein und soll zu einem Erlös nach Steuern von an die 172 Mio. € führen, heisst es weiter. Der Verkauf generiere einen erheblichen Wert für die Aktionäre, so Adecco-Chef Alain Dehaze.

Gemäss den Angaben müssen für den Abschluss der Transaktion allerdings noch die üblichen vertraglichen Abschlussbedingungen geregelt werden, inklusive gewisser behördlicher Genehmigungen. Der endgültige Abschluss wird im Laufe des dritten Quartals erwartet, heisst es weiter.

