Adecco übernimmt US-Firma Vettery

(AWP) Die Adecco (ADEN 74.72 0.32%) Group übernimmt den digitalen Personalrekrutierungs-Marktplatz Vettery. Die Gesellschaft verbinde hochqualifizierte Kandidaten über seinen automatisierten Marktplatz mit über 4000 Unternehmen, teilte Adecco am Dienstag mit. Angaben zum Umsatz von Vettery und zum Kaufpreis wurden keine gemacht.

Vettery wurde gemäss Mitteilung 2014 in New York gegründet und expandierte seitdem in sieben grosse amerikanische Metropolen. Als Teil der Adecco-Gruppe werde Vettery die Ausbreitung beschleunigen, auch international, heisst es weiter.

Die beiden Co-Gründer von Vettery Brett Adcock und Adam Goldstein werden das Geschäft laut den Angaben innerhalb der Adecco-Gruppe leiten und direkt an John Marschall rapportieren, dem Regional Head von North America, UK & Ireland – Professional Staffing.

Mit dieser Erwerbung stärke die Adecco Group einerseits das Professional Staffing & Solutions Geschäft und anderseits komplettiere sie den wachsenden Bereich der digitalen Personal-Plattformen, heisst es weiter.