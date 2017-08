Adecco und PSP Swiss Property

Weswegen ist der Kurs von Adecco (ADEN 70.65 -0.84%) zuletzt gefallen, weshalb zuvor gestiegen? Ich wundere mich immer wieder über Begründungen, die – rückblickend – stets logisch erscheinen, die aber, weil im Nachhinein, letztlich nutzlos sind. Dabei unterstellen sie ja implizit, dass der eine Teilnehmer der Markttransaktion unwissend war, was in Zeiten allgemein zugänglicher Informationen schon eine ziemlich gewagte These ist.

Der Markt ist ganz einfach ein Markt, in dem es grundsätzlich weder für steigende noch für fallende Kurse eindeutige Gründe gibt und in dem der faire Preis deshalb fortlaufend ausgehandelt werden muss. Dabei bestimmen nicht Worte, sondern Handlungen den Preis respektive den Kursverlauf.

Adecco holen Atem

Bei Adecco hat zurzeit niemand das Zepter so richtig fest in der Hand. Die Visionen sowohl von Haussiers als auch von Baissiers sind in den vergangenen Monaten zwischen den Mühlsteinen der Zeit zerrieben worden. Dass sich dabei eine kanalähnliche Kursentwicklung herausgebildet hat, ist typisch – und auch, dass die Kurse darin schwanken. Schliesslich steht der Handel nicht still, und auf Meldungen aus dem Umfeld wird weiterhin reagiert, mit dem gegenüber früheren Phasen unterschiedlichen Ergebnis, dass sich keine Seite nachhaltig durchsetzen kann.

Die im Chart markierte Struktur ist in der Markttechnik als Flag bekannt. Aufgrund des Charakters dieser Struktur wage ich die Prognose, dass das derzeit noch anhaltende Tauziehen mit einem Gewinn der Haussiers zu Ende gehen wird. In der Spitze wären das Kurse bis knapp 80 Fr.

Es zeichnet sich jedoch nicht ab, dass gerade für die nächsten Tage mit einem solchen Exploit zu rechnen ist. Kurzfristig werden die Kurse weiter seitwärts driften. Für Investoren, die nicht erst bei 78 Fr. von Kaufgründen erfahren wollen, eröffnet das entsprechende Chancen.

Unter Verdacht entlassen

Mit PSP (PSPN 89.2 -0.67%) tue ich mich schon seit Monaten schwer. Weil keine stringenten Strukturen zu erkennen sind, traten aufmerksame Anleger schon vor Monaten in den Ausstand. Keine Einschätzung zu haben, war nicht falsch. Abzuholen gab es nichts.

Zurzeit liegen zu PSP keine neuen Erkenntnisse vor. Gesichert ist es nicht, aber die Erklärung für die seit Dezember laufende Seitwärtsbewegung könnte sein, dass sich die Aktie in einer sogenannten ABC-Korrektur befindet. Möglich wäre dann in den nächsten zwei, drei Monate nochmals ein Kursanstieg bis gegen 92 Fr. Danach geriete der Titel wieder unter Druck und würde in der Folge auch die gut erkennbare Schlüsselzone von 85/86 Fr. unterschreiten.

Für PSP besteht, ausser kurzfristig, kein Kaufgrund. Hätte man den Titel im Portfolio, wäre er bei nächster Gelegenheit unter Verdacht zu entlassen.