Adecco wächst langsamer

Die wirtschaftliche Abflachung in Europa macht Adecco Group mehr zu schaffen als erwartet. Das ausgewiesene Wachstum im Juli und August liegt deutlich unter den eigenen Vorgaben, der September wird ebenfalls schwach ausfallen. Dennoch will Adecco Group an ihrer Prognose für 2018 festhalten, was doch einigermassen erstaunt. Offen ist, auf welche Weise sie die Kostenbasis senken will, um die Profitabilität zu stärken. Am heutigen Investorentag will der Personaldienstleister zudem darlegen, mit welchen Massnahmen er künftig wieder stärker wachsen will. Im Vordergrund stehen hauptsächlich digitale Initiativen, die derzeit aber vor allem Integrationskosten mit sich bringen.