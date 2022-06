Die Adidas-Aktien im perfekten Sturm

01 | Erfolgsrechnung: Adidas ist eine klare, aber starke Nummer zwei im Markt. Nike macht mittlerweile doppelt so viel Umsatz. Gemessen am Marktanteil ist der Abstand hingegen ­weniger gross. Die Pandemie hat für eine ­Zäsur in der Umsatz- und der Gewinnentwicklung gesorgt. Die Erholung ist weiterhin im Gang, mit China als wichtigem Erfolgsfaktor. Die Finanzziele bis 2025 stellen jährlich 8 bis 10% Umsatz- und 16 bis 18% Gewinnwachstum in Aussicht. Das lukrative DTC-Geschäft (Direct to Consumer) soll die Hälfte des Umsatzes ausmachen.