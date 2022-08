Adval Tech schreibt schwarze Null

Adval Tech hat sich im ersten Halbjahr den Umständen entsprechend ordentlich geschlagen. Die Umstände allerdings waren für Automobilzulieferer sehr unfreundlich. Zu den Störungen in den globalen Lieferketten, die die Automobilproduktion nach wie vor einschränken, und den Problemen im weltweiten Warentransport gesellten sich Folgen des Krieges in der Ukraine sowie eine generell kräftige Verteuerung der Inputkosten. So konnte Adval Tech den Umsatz in einem leicht rückläufigen Automobilmarkt im Vorjahresvergleich zwar minim erhöhen. In der Profitabilität zeigen sich jedoch die zu erwartenden deutlichen Einbussen. In der Ebit-Marge hat das Unternehmen immerhin besser abgeschnitten als Autoneum, und mit einer schwarzen Null unter dem Strich ist das Resultat auch in diesem Punkt besser. In der Cashflow-Rechnung sind die Verhältnisse dagegen umgekehrt; hier tat sich Adval Tech einiges schwerer. Dafür trumpft der Hersteller von Komponenten und Baugruppen aus Metall und aus Kunststoff mit einer unerschütterlichen Bilanz auf. Auf eine Jahresprognose will er sich allerdings nach wie vor nicht einlassen – die weitere Entwicklung der Bedingungen sei schlicht nicht absehbar. Autoneum und andere Branchenvertreter rechnen dagegen mit einem besseren zweiten Halbjahr, wobei gerade in der Automobilzulieferung die Erwartungen in jüngerer Vergangenheit oft enttäuscht worden sind.