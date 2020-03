Adval Tech mit tieferem Gewinn

(AWP) Adval Tech (ADVN 129 -1.53%) hat im Geschäftsjahr 2019 bei rückläufigem Umsatz seine Marge nicht ganz halten können. Für 2020 verzichtet das Unternehmen angesichts der Coronakrise auf eine Guidance. Und im Verwaltungsrat kommt es zu einer gewichtigen Veränderung: Präsident Willy Michel tritt zurück und soll durch CEO René Rothen ersetzt werden.

Der Autoindustriezulieferer rapportiert für 2019 eine Gesamtleistung von 178,9 Mio. Fr. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 9,7%. Wie das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué schreibt, ist der Rückgang einerseits auf den Verkauf der thailändischen Tochtergesellschaft, anderseits auf den allgemeinen Nachfragerückgang in der Branche zurückzuführen.

Der erhebliche Rückgang im Geschäft mit Komponenten (–18%) habe indes mit dem Verkauf von Schnelllaufpressen aus der Schweiz nahezu kompensiert werden können, so Adval Tech.

Das Betriebsergebnis (Ebit) lag im vergangenen Jahr 16,9% tiefer bei 10,3 Mio. Fr., wodurch sich die Ebit-Marge von 6,2 auf 5,8% reduziert hat. Der Reingewinn schliesslich lag 2019 bei 8,7 Mio. Fr., was gegenüber dem Vorjahr einem Minus von 1,1% entspricht.

Kurzarbeit in Fabriken, kein Ausblick

Angesichts der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und deren noch nicht absehbaren Auswirkungen auf die Nachfrage verzichtet Adval Tech für 2020 auf eine konkrete Guidance. Aufgrund des Coronavirus wird Adval Tech an mehreren Standorten die Produktionsaktivitäten vorübergehend herunterfahren, wie es in einer Mitteilung heisst.

In Niederwangen, im deutschen Endigen und in den beiden Fabriken in Ungarn werde auf einem minimalen Produktionsniveau weitergearbeitet. In einzelnen Betrieben und Abteilungen ist Kurzarbeit eingeführt worden respektive wird diese demnächst eingeführt.

Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung und die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften würden zudem ihre Honorare und Löhne in Solidarität mit den Mitarbeitenden ab April freiwillig reduzieren. Ausserdem seien Massnahmen zur Sicherung der Liquidität ergriffen worden, schreibt Adval Tech.

Willy Michel tritt zurück

An der Generalversammlung vom 14. Mai, die ohne Anwesenheit der Aktionäre stattfinden wird, wird Verwaltungsratspräsident Willy Michel zurücktreten. Ebenso nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung steht gemäss Mitteilung Roland Waibel. Neu zur Wahl in das oberste Strategie- und Aufsichtsgremium vorgeschlagen werden Konzernchef René Rothen sowie Jürg Schori, operativer Leiter der Techpharma Management AG. Rothen soll zudem auch das Amt des Verwaltungsratspräsidenten übernehmen.