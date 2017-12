Diplomatie ist ein Fremdwort für Heuchelei. Eine Sottise, doch stets von Substanz und Aktualität. Die EU-Kommission soll am Mittwoch die Börsenregulierung der Schweiz zwar als «äquivalent», als gleichwertig anerkennen, doch nur befristet bis Ende 2018. Andere Dritthandelsplätze wie die USA und Hongkong haben ein dauerhaftes Plazet erhalten.

Doch die verhandeln ja auch nicht mit der EU über ein bilaterales Rahmenabkommen. Bern und Brüssel ringen seit über dreieinhalb Jahren darum. Brüssel will den Deal, Berns Interesse jedoch ist lau, denn «fremde Richter» sind innenpolitische Nonvaleurs. Als Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor einem Monat die Schweiz besuchte, war die Rede davon, nächstes Jahr solle endlich eine Einigung erreicht werden. Will die EU nun mit Druck, sprich Diskriminierung, nachhelfen?

Staaten haben keine Freunde, nur Interessen. Keine Sottise, sondern die Weisheit von Charles de Gaulle. Als Juncker in Bern säuselte, es gehe um einen «Freundschaftsvertrag», hätte die Schweizer Politik dieses Signal ironisch statt naiv auffassen müssen.

Die Börsenäquivalenz ist eines von mehreren Anliegen der Finanzbranche; die Schweizer Banken wünschen den Zugang zum EU-Markt. Die Bankiervereinigung fordert, die Kohäsionszahlungen (zugesagt wurden 1,3 Mrd. Fr.) von Fortschritten hierbei abhängig zu machen. Das ist in der Tat das Gegen-Druckmittel, das Bern einsetzen kann – und notfalls soll.

Die EU gibt sich am Sonntag als «Friedensprojekt», verhält sich am Werktag aber mitunter kaltschnäuzig, ein gewöhnliches Kartell eben. Dass dreistes Powerplay die Schweiz – mit ihrer ungefügigen direkten Demokratie – bockbeiniger statt nachgiebiger macht, kümmert die EU nicht. Gemessen an Macht und Grösse besteht schliesslich keine Äquivalenz.