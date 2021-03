Ärger am Gartenzaun vermeiden

Es ist offen, ob sich der Winter tatsächlich schon verabschiedet hat. Klar ist, dass in der anbrechenden wärmeren Jahreszeit der Garten als Wohnraum in den Fokus rückt. Die Nachbarschaft erhält eine zusätzliche Dimension mit eigenen Spielregeln. Während dem Eigenheimbesitzer in der Ausgestaltung des Innern kaum nachbarrechtliche Grenzen gesetzt sind, heisst es im Garten auf die Nachbarn Rücksicht nehmen, um ein friedliches Neben­einander zu ermöglichen.

Ein Nachbarrechtsgesetz gibt es nicht. Die ­gesetzlichen Bestimmungen sind teils zivil- und öffentlich-rechtlicher Natur und verteilen sich auf zahlreiche Erlasse des Bundes, der Kantone und der Gemeinden. Die nachbarrechtlichen ­Regelungen des Bundes finden sich im Zivil­gesetzbuch (in Artikel 679 und 684 ff). Auf kantonaler Ebene haben sie ihre Fortsetzung in den Einführungsgesetzen zum Zivilgesetzbuch. Im öffentlichen Recht von Bund, Kantonen und ­Gemeinden sind zahlreiche nachbarrechtliche Vorschriften (zum Beispiel Bau- und Abstandsvorschriften) aufgeführt.

Bäume, Sträucher, Hecken

Abstand halten heisst es im Garten nicht nur in Coronazeiten. Solche Vorschriften betreffen zum Beispiel die Bepflanzung; sie sehen etwa Mindestabstände für Bäume zum Nachbargrundstück vor oder regeln bei Sträuchern und Hecken zudem oft die Maximalhöhe. Die einzelnen Kantone kennen in beiden Fragen unterschiedliche Regelungen.