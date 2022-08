Ärger im Pharmaparadies USA

Das US-Eldorado für Pharmaunternehmen verliert an Glanz. Ein milliardenschweres Klima- und Sozialpaket, das den Namen «Inflation Reduction Act» trägt, ist der Grund dafür. Das Reformpaket passierte nach langem Ringen vor zwei Wochen den Senat und wurde vergangene Woche vom Repräsentantenhaus verabschiedet. Am Dienstag hatte US-Präsident Joe Biden das Gesetz schliesslich mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt.

Schlagzeilen macht das Gesetz vor allem mit den historisch hohen Klimainvestitionen. Die Auswirkungen auf das Gesundheitssystem werden hingegen nur nebenbei thematisiert – dabei sind sie alles andere als vernachlässigbar.