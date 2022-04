Aevis beantragt Kapitalerhöhung

(AWP) Die Hotel- und Spitalgruppe Aevis (AEVS 17.15 +0.88%) Victoria will weiter wachsen. Entsprechend lässt der Konzern an der kommenden Generalversammlung vom 28. April über die Erhöhung und die Verlängerung des genehmigten Kapitals abstimmen.

Der Verwaltungsrat soll laut Mitteilung vom Donnerstag ermächtigt werden, bis zum 28. April 2024 das Aktienkapital nominal um maximal 42’264’730 Mio. Fr. erhöhen zu können, um «potenzielle Akquisitionen zu finanzieren».

Aevis Victoria hat bereits in den vergangenen Monaten diverse Akquisitionen getätigt. Im letzten September etwa war bekanntgeworden, dass der Konzern schrittweise bis zu 27% der Batgroup SA (Batmaid) übernehmen will, einer Plattform für Hausreinigungen in der Schweiz. Erhöht wurden im Bereich des Spitalsegments zudem u.a. die Beteiligungen am Hôpital du Jura bernois (von 35% auf 52%), an der Rosenklinik in Rapperswil (von 40% auf 100%) und an der Klinik Pyramide am See in Zürich (von 20% auf 100%).

Ausserdem hat Aevis Anfang März die Übernahme des Fünf-Sterne-Hotels «L’Oscar» im Zentrum von London für 60 Mio. Pfund bekanntgegeben. Es ist das erste internationale Haus, das von der Hotelsparte gekauft wurde.

Die GV findet ohne physische Präsenz der Aktionäre statt.