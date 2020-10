Aevis setzt wieder mehr um

(AWP) Die Hotel- und Privatklinikgruppe Aevis (AEVS 12.7 0%) Victoria hält sich angesichts der Corona-Pandemie ganz passabel. Der Umsatz nach neun Monaten lag nur knapp unter dem Vorjahreswert, wobei auch Akquisitionen einen positiven Effekt hatten. Im dritten Quartal legten die Umsätze dank den Spitälern gar wieder zu.

Der Umsatz lag per Ende September um 0,8% tiefer als im Vorjahr bei 509,9 Mio. Fr. Der Nettoumsatz ohne die Arzthonorare verminderte sich dabei um 1,1% auf 444,3 Mio., wie die Gruppe am Mittwoch mitteilte.

Gestützt wurden die Umsätze vom Ausbau des Hospitality Segments mit der Integration der Seiler Hotels in Zermatt, des InterContinental in Davos und der Wiedereröffnung des La Réserve Eden au Lac in Zürich. Auch das Wachstum im Spitalbereich sei zu Jahresbeginn noch solid gewesen, heisst es. Die Corona-Pandemie verbunden mit dem Teilverbot chirurgischer Operationen sowie der Schliessung aller Hotels habe dann das Wachstum jäh gestoppt.

Seit Mai und speziell seit Beginn des zweiten Semesters seien die Umsatzrückgänge aber teilweise kompensiert worden.

Im dritten Quartal nahmen die Umsätze denn auch um 0,8% auf 163,3 Mio. Fr. zu. Dafür war das grössere, im Swiss Medical Network zusammengefasste Spitalgeschäft mit plus 3,6% auf 141,8 Mio. verantwortlich, wogegen die Einnahmen aus dem Hotel-Segment um beinahe 20% auf 16,7 Mio. zurückgingen. Hier fiel die Absenz von Gästen aus den Bereichen Meetings, Incentives, Kongresse und Ausstellungen ins Gewicht.

«Was die Kliniken betrifft, sind die Kantone mittlerweile besser organisiert als während der ersten Corona-Welle im Frühjahr», sagte Aevis-Chef Antoin Hubert gegenüber AWP. Er erwartet deshalb neben den Covid-Fällen keinen Stillstand der Aktivitäten in den Spitälern, aber Zusatzaufwand. Mit Blick auf die Hotellerie wagt er keine Prognosen für Entwicklung im Winter.

Die vom Bundesrat am Mittwoch verordneten Massnahmen werden von der Aevis-Gruppe zumindest zum Teil begrüsst. Die Vereinfachung der Quarantäneregeln sowie die Einführung von Schnelltests seien ermutigende Zeichen, hiess es dazu.

Mit der neuerlichen Ausbreitung der Epidemie und den damit einhergehenden potenziellen Einschränkungen sei aber die Kapazitätsauslastung nicht prognostizierbar. Die Spitäler des Swiss Medical Network seien bereit zu helfen und hätten sich für die Integration in die kantonalen Dispositive zur Verfügung gestellt. Auch die Entwicklungen im Hotel-Bereich seien nach wie vor nicht vorhersehbar, da sie stark von den mehr oder weniger strikten Massnahmen des Bundes und der Kantone abhingen.

Aufgrund der geringen Visibilität verzichtet das Unternehmen wie schon Mitte September auf eine quantitative Guidance für das Gesamtjahr.

Die komplette Historie zu Aevis finden Sie hier.»