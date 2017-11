Aevis Victoria profitiert von Übernahme

(AWP) Die Hotel- und Privatklinikgruppe Aevis (GSMN 59.9 0%) Victoria hat in den ersten neun Monaten 2017 auch dank Übernahmen deutlich mehr eingenommen als noch im Jahr zuvor. Der Bruttoumsatz nahm in den Monaten Januar bis September um 15% auf 487 Mio. Fr. zu, wie Aevis am Freitag schreibt. Dabei habe man in der Berichtsperiode die Integration der Genfer Privatklink Générale-Beaulieu in das eigene Swiss Medical Network vollzogen.

Der Nettoumsatz ohne die Arzthonorare von Aevis Victoria belief sich auf 427,9 Mio. Fr. nach 367,8 Mio. in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres.

