Agrarmarkt gerät aus dem Lot

Agrarrohstoffe sind gemeinhin eine wenig beachtete Anlageklasse. Doch nun sorgt der Zerfall der Preise von Fleisch und Baumwolle für Unmut in den Produktionsländern, und die plötzliche Verteuerung von Reis rückt einen wenig gehandelten Rohstoff in den Fokus. Um die Preisentwicklung abzuschätzen, wälzen die Rohstoffhändler in Chicago und Paris normalerweise Ernteprognosen und studieren den Wetter­bericht. Derzeit dominieren andere Faktoren das Geschehen: Die Coronakrise hebt den Agrarmarkt aus den Fugen.

Die Angst vor dem Virus treibt nicht nur Konsumenten zu Hamsterkäufen, auch Regierungen horten Lebensmittel. Kasachstan verbietet den Export von Grundnahrungsmitteln wie Zucker und Mehl, Vietnam verschifft zurzeit keinen Reis, Serbien verkauft kein Speiseöl mehr ins Ausland, und Russland hat die Getreideausfuhr massiv begrenzt. Russland ist der weltweit wichtigste Weizenexporteur, deshalb ist der Preis für das Getreide nach der Ankündigung kräftig gestiegen und hat die Verluste vom Winter beinahe wettgemacht. Der Reispreis steigt als Folge der Exportbeschränkungen ebenfalls.