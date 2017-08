Air-Berlin-Bond stürzt ab

39 Mio. Fr. haben sich am frühen Dienstagnachmittag in Luft aufgelöst. Nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin (AB1 0.51 -34.11%) verliert die Frankenanleihe 80% an Wert und notiert noch zu 10%.

Die Anleihe über 100 Mio. Fr. wurde im Frühling 2014 lanciert und hätte im Mai 2019 zurückgezahlt werden sollen. Mit einem Coupon von 5,625% und einer Stückelung von 5000 Fr. war die Anleihe auf Privatinvestoren zugeschnitten, die sich auf der Suche nach Rendite befanden. Nach der Insolvenz müssen sie sich gedulden, bis geklärt ist, wie viel sie noch erhalten werden.

Ausfälle am Markt für Frankenanleihen sind eine Rarität. Die letzte datiert aus dem Jahr 2014 mit der Anleihe der African Bank. Für den Ausfall einer Schweizer Anleihe muss gar bis 2001 zurückgeblättert werden. Damals traf es ebenfalls die Gläubiger einer Fluglinie, als die Swissair unterging.