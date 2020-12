Airbnb weckt viele Hoffnungen

Auf diesen Deal muss Mitchell Green wohl noch etwas warten. «Ruft mich an, wenn sie 10 Mrd. wert sind», erklärte der US-Wagniskapitalgeber im März. «Sie», das ist Airbnb, und sie sind am Donnerstagabend in den USA an die Börse gegangen. Der Kurs der Online-Reiseplattform verdoppelte sich in den ersten Handelsstunden. Zum Handelsschluss erreichte Airbnb eine Marktkapitalisierung nicht von 10, sondern von 86,5 Mrd. $. ­Investoren auf der Suche nach einem Schnäppchen können zu Hause bleiben.

Airbnb ist nach der Erstnotiz (IPO, Ini­tial Public Offering) von Essenslieferant DoorDash und dem Softwarehaus C3.ai in dieser Woche das jüngste Zeichen für einen heiss gelaufenen IPO-Markt in den Staaten. An den US-Börsen haben Unternehmen gemäss Daten von Dealogic dieses Jahr mehr als 155 Mrd. $ über Börsengänge eingesammelt. Das übertrifft sogar den Erlös aus dem bisherigen Rekordjahr, dem Jahr 1999 – auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase. Der Hype um überbewertete Tech-Aktien platzte zwei Jahre darauf. Anders als damals legen Investoren heutzutage mehr Wert auf die Fundamentaldaten der Unternehmen.