Airbus übernimmt Mehrheit an Bombardier-CSeries

(Reuters) Der europäische Flugzeugbauer Airbus übernimmt die Mehrheit an den CSeries-Passagierflugzeugen, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.

Damit kommen die Europäer beim zweiten Versuch zum Zug, Zugriff auf die Mittelstreckenmaschinen zu erhalten. «Das ist eine strategische Entscheidung», sagte Bombardier-Chef Alain Bellemare.

«Wir tun dies nicht wegen der Boeing-Anträge. Wir schliessen das Geschäft ab, weil es der strategisch richtige Schritt für Bombardierist.» Boeing (BA 257.22 -0.97%) wies die Vereinbarung umgehend als «fragliches Geschäft zwischen zwei staatlich subventionierten Firmen» zurück.

Airbus erhält im Rahmen der Vereinbarung 50,01% an der Bombardier-Tochter CSALP, welche die Flugzeuge produziert und verkauft. Bombardier kommt demnach nach Abschluss des Geschäfts auf 31%, 19% liegen bei der kanadischen Provinz Quebec.

Die Gespräche hätten im August begonnen, sagte Airbus-Chef Tom Enders. Schon 2015 hatte Airbus mit den Kanadiern über einen Einstieg verhandelt, Enders hatte die Gespräche jedoch abgebrochen.

Inzwischen habe sich die Lage bei Bombardier deutlich verändert: Die Flugzeuge der CSerie seien inzwischen in Betrieb und hätten ihre Leistungsfähigkeit bewiesen. «Das ist eine gänzlich neue Situation», sagte er. Die Maschinen haben zwischen 110 und 130 Sitzplätze und sind damit kleiner als die meisten Airbus-Flugzeuge.

Airbus kündigte an, einige Maschinen in seinem Werk im US-Bundesstaat Alabama zu fertigen, um von dort aus Kunden in den USA zu beliefern.

Eine Fertigung in den USA bedeute, dass die Maschinen nicht von den möglichen US-Strafzöllen im Gesamtvolumen von 300% betroffen seien, sagte Bellemare.

Hintergrund der Strafzölle ist der Kauf von 75 Maschinen der C-Serie durch die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines. Boeing beschwerte sich, dass die Maschinen wegen ungerechter Subventionen deutlich unter dem üblichen Preis verkauft worden seien. Delta erklärte nun, an dem Kauf der CSeries-Maschinen festhalten zu wollen.

Der Streit zwischen Boeing und Bombardier hat sich zu einem grösseren multilateralen Handelsstreit entwickelt, in den sich auch die britische Premierministerin Theresa May eingeschaltet hatte. Bombardier ist der wichtigste Arbeitgeber in Nordirland.

May hatte deswegen US-Präsident Donald Trump aufgefordert, einzugreifen, um Arbeitsplätze in Grossbritannien zu sichern. Die Chefin der nordirischen Partei DUP, Arlene Foster bezeichnete den Einstieg von Airbus nun als «unglaublich wichtige Nachricht».