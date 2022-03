Aktie im Blickpunkt: Tesla

Seit Anfang Jahr kannten die Tesla-Valoren nur eine Richtung: abwärts. Nachdem die Titel am 3. Januar beinahe 1200 $ kosteten, erreichten sie letzte Woche ein Jahrestief bei gut 760 $. Seither haben sich die Titel wieder etwas verteuert und legten zu Wochenbeginn kräftig zu.

Der Elektrofahrzeughersteller sah sich wegen potenziell steigender Zinsen zum Jahresauftakt unter Druck. Das Unternehmen gilt als sehr kapitalintensiv, weshalb es unter den Verlierern der Zinswende sein könnte. Dazu kamen grundlegende Unsicherheiten am Aktienmarkt, zumal auch der Nasdaq seit Jahresbeginn deutlich rückläufig tendierte. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine haben Investoren Aktien grossflächig verkauft und das Geld in Sicherheit gebracht. Nachdem Tesla letztes Jahr deutlich zugelegt haben, wurden hier Gewinne realisiert. In knapp acht Wochen hat das Unternehmen gut ein Drittel an Wert eingebüsst.