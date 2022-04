Aktie im Blickpunkt: Apple

Nachdem Apple zum Jahresbeginn unter Druck geraten waren und Mitte März gar ein Viermonatstief erreicht hatten, setzten sie zur Gegenbewegung an. Sie haben sich im Abwärtssog besser gehalten als der US-Tech-Index Nasdaq 100. Nach den Gewinnen in den vergangenen zweieinhalb Wochen notieren sie jetzt mit gut 174 $ nur noch knapp 5% unter ihrem Allzeithoch von 182.94 $. Dies trotz dem Kursrückgang von etwa 1,8% am Donnerstag.

Es wurde wieder einmal lauter um den kalifornischen Tech-Konzern. Am 8. März wurde an einem virtuellen Event die dritte Generation des neuen iPhone SE vorgestellt, am 18. März wurde es auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um die günstigste Version des iPhone, die dank der 5G-Fähigkeit aber eine grössere Datenmenge verarbeiten kann als die 4G-Geräte. Gemäss Analysten könnten Kunden geneigt sein, ihr altes Gerät gegen das neue, günstigere SE auszutauschen, was den Umsatz ankurbeln könnte.