Aktie im Blickpunkt

Mit Zalando (ZAL 101.25 -0.69%) geht es nach einem eher mässigen Frühling langsam wieder bergauf. Gelitten haben sie, weil der schwedische Grossaktionär Kinnevik nach mehr als zehn Jahren ausgestiegen ist und Gerüchte kursierten, wonach weitere Investoren das Boot verlassen könnten. Von dieser Angst ist inzwischen nichts mehr zu spüren, und am Markt heisst es, dass sich der grösste europäische Onlinemodehändler voll und ganz auf weiteres Wachstum konzentriert.

Dieses Vorhaben scheint Zalando ganz ordentlich umzusetzen. Besonders in Frankreich ist sie derzeit aktiv. Dem französischen Präsidialamt zufolge plant der Modehändler, 300 Mio. € in ein neues Logistikcenter in Frankreich zu investieren und dabei 2000 Arbeitsplätze zu schaffen.

Wenige Tage zuvor hat Zalando angekündigt, ihr Kosmetikgeschäft weiter auszubauen und dafür mit Sephora zu kooperieren. Die französische Kette werde über die Plattform mehrere tausend Produkte von mehr als 300 Marken anbieten. Dieser Deal zeigt gut auf, in welche Richtung sich der 2008 gegründete Modehändler derzeit entwickelt. Er fungiert immer stärker als Plattformanbieter, über den andere Händler, Modemarken oder stationäre Geschäfte ihre Waren verkaufen und dafür wie auch für Logistikdienstleistungen Provisionen zahlen.

Diese Neuigkeiten haben das Interesse der Anleger an Zalando wieder gesteigert. Das zeigt die Performance im vergangenen Monat eindrücklich. Im Juni haben sich die Valoren über 15% verteuert und sich damit wieder über die 100-€-Marke gehievt. Ein grosser Teil der Analysten geht von weiteren Avancen aus.

Besonders optimistisch zeigt sich dabei die Baader Bank. Sie hat am Mittwoch das Kursziel von 122 auf 127 € angehoben und die Einstufung auf «Kaufen» belassen. Analyst Volker Bosse widmet sich in einer Branchenstudie der grossen Bedeutung des Onlinegeschäfts für den Nicht-Lebensmittel-Handel. Für Zalando rechnet er mit einem starken zweiten Quartal und hält eine weitere Erhöhung der Jahresziele durch das Management für möglich. Die Geschäftsleitung wird die Zahlen zum zweiten Quartal am 5. August vorlegen.