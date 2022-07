Aktie im Blickpunkt: Siemens

Siemens muss Milliarden auf seine Beteiligung an Siemens Energy abschreiben: Die Aktien des Energietechnikunternehmens notierten am Donnerstag mit 13.99 € deutlich unter dem Buchwert, wie Siemens mitteilte. Der Münchener Konzern hält 35% an Siemens Energy. Damit schlägt die ausserordentliche Abschreibung im gerade abgelaufenen dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 mit rund 2,8 Mrd. € zu Buche.

Daten von Refinitiv zufolge erwarteten Analysten bisher einen Nettogewinn von 1,5 Mrd. € im dritten Quartal. Wegen der Abschreibung könnte Siemens in diesem Zeitraum jetzt in die roten Zahlen rutschen. Damit droht Siemens auch eine Korrektur der Gewinnprognose für das gesamte Geschäftsjahr (Ende September) – zum ersten Mal seit neun Jahren. Eine Stellungnahme zu den finanziellen Auswirkungen hat Siemens nicht gegeben. Das Unternehmen verweist auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 11. August.