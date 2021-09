Aktie im Blickpunkt

Der meteorologische Sommer ist seit dem 31. August Geschichte. Noch aktuell ist die bis etwa November dauernde Hurrikansaison. Seit dem vergangenen Wochenende verrichtet der Wirbelsturm «Ida» im südlichen US-Bundesstaat Louisiana erhebliche Schäden. Zudem hat er mindestens zwei Menschenleben gefordert. Erste Schätzungen zu den versicherten Schäden, die der tropische Wirbelsturm angerichtet hat, liegen im Bereich von 10 bis 25 Mrd. $. Damit wäre Ida eine der schlimmsten und teuersten Naturkatastrophen der letzten Jahre in den USA.

Vor diesem Hintergrund zogen sich die Investoren zu Beginn der Woche bei den Rückversicherern zurück. Besonders gelitten haben in der laufenden Woche Münchener Rück. Die Valoren büssten am Montag und Dienstag stark ein, ehe sie sich am Mittwoch etwas besser in Form zeigten. Da die Hurrikansaison allerdings noch eine Weile dauert und noch weitere verheerende Wirbelstürme wüten könnten, dürften die Titel vorerst auch noch etwas unter Druck stehen.